Reddito minimo, da Commissione Ue invito a modernizzare i regimi (Di mercoledì 28 settembre 2022) BRUXELLES (ITALPRESS) – La Commissione europea invita gli Stati membri a modernizzare i propri regimi di Reddito minimo nel quadro dell’attuale impegno per la riduzione della povertà e dell’esclusione sociale in Europa. Il Reddito minimo è costituito da pagamenti in contanti che aiutano le famiglie che ne hanno bisogno a colmare lo scarto rispetto a un determinato livello di Reddito per pagare le bollette e condurre una vita dignitosa. Sono generalmente integrati da prestazioni in natura che danno accesso a servizi e incentivi mirati per accedere al mercato del lavoro. I regimi di Reddito minimo non sono quindi uno strumento passivo, ma fungono da trampolino di lancio per migliorare l’inclusione e le ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) BRUXELLES (ITALPRESS) – Laeuropea invita gli Stati membri ai propridinel quadro dell’attuale impegno per la riduzione della povertà e dell’esclusione sociale in Europa. Ilè costituito da pagamenti in contanti che aiutano le famiglie che ne hanno bisogno a colmare lo scarto rispetto a un determinato livello diper pagare le bollette e condurre una vita dignitosa. Sono generalmente integrati da prestazioni in natura che danno accesso a servizi e incentivi mirati per accedere al mercato del lavoro. Idinon sono quindi uno strumento passivo, ma fungono da trampolino di lancio per migliorare l’inclusione e le ...

Agenzia_Ansa : Mossa della Commissione Ue a favore del reddito minimo, per combattere povertà ed esclusione sociale, e sostenere l… - openpolis : Il reddito di cittadinanza è una forma di reddito minimo garantito che oggi in Italia raggiunge circa il 70% delle… - infoitinterno : Reddito minimo, arrivano le raccomandazioni dell'Ue - Economia e Finanza - drGraziArcazzo : RT @kiara86769608: Oggi la Commissione invita gli Stati membri a modernizzare i loro regimi di reddito minimo, presentando la sua proposta… - davidebassani : @EnricoLetta Riformiamo il #PD dalla base, non semplicemente dal vertice. Ma sopratutto temi chiari e netti: ius so… -