Prof ucciso a Melito. Nella stessa scuola mesi fa uno studente accoltellato e una bambina aggredita (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Nel maggio scorso denunciammo con Teleclubitalia una vicenda sconvolgente avvenuta sempre in quella scuola. Un ragazzino di 13 anni fu ferito alla schiena con un'arma da taglio mentre era in aula. A colpirlo era stato un compagno di classe". Lo sottolinea in una nota il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. "Il minorenne fu trasportato all'ospedale Santobono, le sue ferite per fortuna erano lievi, tre i punti di sutura. Furono stesso gli altri compagni a scattare le foto dell'accoltellamento. Una scena agghiacciante – spiega – Sempre presso lo stesso istituto scolastico di Melito, due mesi prima, si era verificato un altro episodio. L'aggressione, nel bagno della scuola, di una bambina di 11 anni da parte di una coetanea, che l'aveva colpita alle spalle dicendo poi di avere ...

