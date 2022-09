Polemica casa occupata, Silvia Slitti contro Ambra: “Enorme rammarico” (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Polemica che vede coinvolta Ambra Angiolini è partita una manciata di giorni fa sui social, ed è ancora qui che si rinfocola, con le nuove dichiarazioni rilasciate da Silvia Slitti. Quest’ultima ha infatti accusato l’attrice, pur senza fare il suo nome, di aver occupato abusivamente la sua casa milanese e di aver trovato molteplici scuse per non lasciarla, nonostante ora lei e suo marito ne abbiano bisogno. Ma come stanno le cose? Ambra Angiolini, la Polemica sulla casa occupata Facciamo un passo indietro per capire meglio: qualche giorno fa, su Instagram è esploso il caso. A parlare è stata Silvia Slitti, imprenditrice e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, proprietaria di un appartamento ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lache vede coinvoltaAngiolini è partita una manciata di giorni fa sui social, ed è ancora qui che si rinfocola, con le nuove dichiarazioni rilasciate da. Quest’ultima ha infatti accusato l’attrice, pur senza fare il suo nome, di aver occupato abusivamente la suamilanese e di aver trovato molteplici scuse per non lasciarla, nonostante ora lei e suo marito ne abbiano bisogno. Ma come stanno le cose?Angiolini, lasullaFacciamo un passo indietro per capire meglio: qualche giorno fa, su Instagram è esploso il caso. A parlare è stata, imprenditrice e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, proprietaria di un appartamento ...

