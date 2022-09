Perdite di gas in mare | a febbraio le parole di Biden | Se la Russia invade l' Ucraina | non ci sarà più il Nord Stream - Mosca | Gli Usa

Adnkronos : #NordStream2, due esplosioni nel Mar Baltico: il mare sembra ribollire dove si registrano perdite di gas. Il video… - MediasetTgcom24 : Perdite di gas dai due Nord Stream, c'è il sospetto di attacchi mirati #nordstream1 #russi #nordstream2 #tedesco… - RaiNews : La Danimarca ha denunciato le perdite di gas nel Mar Baltico. Avanza l'ipotesi di sabotaggio. Il video mostra le im… - _Arlon : RT @ninaeffemele: Scarsa manutenzione o sabotaggio russo? Cosa sappiamo sulle perdite del gasdotto Nord Stream e quali conseguenze per il c… - valigiablu : RT @ninaeffemele: Scarsa manutenzione o sabotaggio russo? Cosa sappiamo sulle perdite del gasdotto Nord Stream e quali conseguenze per il c… -

Intanto , l'Europa indaga sulle misteriosedel Nord Stream . Gli incidenti non hanno alcun impatto sulla fornitura diin Europa perché i collegamenti non sono attualmente in uso ma creano ...E' ancora giallo sulla causa delledel gasdotto sottomarino: mentre l'Unione europea parla di un sabotaggio, che merita una risposta rapida, le parole del presidente americano acuiscono i dubbi su chi possa aver ordito un ...Naftogaz conferma l'arbitrato contro Gazprom: non è un atto ostile, come sostenuto dal colosso russo che minaccia sanzioni. Più rigassificatori, idrogeno e biometano e investimenti nelle rinnovabili, ...La Danimarca: "Ci aspettiamo nuove sciabolate russe". L'Ue: 'Sul Nord Stream atto deliberato'. Il prezzo del gas rallenta a 194 euro (ANSA) ...