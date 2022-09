Paolo del Debbio esplode in piena diretta | “Ignoranti come capre!” | studio ammutolito

AntoVitiello : ??Vivere solo di ricordi o creare qualcosa di nuovo? Alla vigilia del dibattito pubblico sullo stadio, sono signif… - oss_romano : #28settembre #archivioOR #storia La #primapagina dell' @oss_romano del #29 settembre 1978. Morte di Papa Giovanni P… - Paolo_Bargiggia : Lo scandaloso @EnricoLetta: mai dalla parte del popolo, sempre con le lobby e la finanza che affama il Mondo. Nessu… - luciano55321084 : 28 Settembre 1868 – Nasce Alfredo Frassati, direttore del quotidiano La Stampa dal 1900 al 1926. Il figlio Pier G… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: ROMA. Si è svolta questa mattina, all’interno della Biblioteca Militare Centrale di Palazzo Esercito, la presentazione d… -

Le uniche dichiarazioni di persone a lei vicine sono state quelle della mamma ecompagno. E le ... Un po' come nella serie The Young Pope diSorrentino: sparire per far parlare di sé, ma ......sostegno concreto alla ricerca scientifica e della necessità di alimentare la consapevolezza dell'opinione pubblica su questi temi - sottolineaVeronesi, presidente di Fondazione Umberto ..."Se vogliamo veramente fare un passo in avanti e dare una risposta concreta alle problematiche del caro energia e della sicurezza energetica, cercando di renderci indipendenti dal gas, serve un massic ...In ogni caso nella federazione astigiana Paolo Romano è stato finora attivo e propositivo. Contiamo (e garantiamo) che possa esserlo anche per i prossimi anni e anche di più come parlamentare di ...