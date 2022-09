Palloncini a cuore per Mattia 'Insegnaci la gioia e lo stupore' - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 28 settembre 2022) A Barbara il funerale del piccolo travolto dalla furia del fiume. Le parole del parroco, lo strazio dei ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) A Barbara il funerale del piccolo travolto dalla furia del fiume. Le parole del parroco, lo strazio dei ...

tg2rai : #Marche, a #Barbara, l'intero paese ai funerali di #Mattia, 8 anni, travolto e ucciso dall'alluvione. In cielo pall… - SoleileNicola : RT @Alexfanpage98: Antonino ha realizzato la festa, gli ha scritto il bigliettino, i palloncini, si è preoccupato per lei. Adesso sta siste… - Fra15088802 : RT @Alexfanpage98: Antonino ha realizzato la festa, gli ha scritto il bigliettino, i palloncini, si è preoccupato per lei. Adesso sta siste… - prelemiforever0 : RT @Alexfanpage98: Antonino ha realizzato la festa, gli ha scritto il bigliettino, i palloncini, si è preoccupato per lei. Adesso sta siste… - Susy56069011 : RT @Alexfanpage98: Antonino ha realizzato la festa, gli ha scritto il bigliettino, i palloncini, si è preoccupato per lei. Adesso sta siste… -