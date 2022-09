Nord Stream, Borrell: “Ue darà forte risposta a deliberato sabotaggio” (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Unione europea ritiene che ci siano azioni di sabotaggio come probabile causa dei danni subìti dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 e minacciando ‘forti’ contromisure. Lo annuncia in una nota il responsabile della politica estera dell’UE Josep Borrell, spiegando che l’Unione “è profondamente preoccupata per i danni ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 che hanno provocato perdite nelle acque internazionali del Mar Baltico”. “Questi incidenti non sono una coincidenza e ci riguardano tutti” osserva il politico spagnolo spiegando che tutte le informazioni disponibili indicherebbero atti deliberati all’origine delle fughe di gas dai condotti. “Sosterremo qualsiasi indagine volta a ottenere piena chiarezza su ciò che è accaduto e perché, e adotteremo ulteriori misure per aumentare la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Unione europea ritiene che ci siano azioni dicome probabile causa dei danni subìti dai gasdotti1 e 2 e minacciando ‘forti’ contromisure. Lo annuncia in una nota il responsabile della politica estera dell’UE Josep, spiegando che l’Unione “è profondamente preoccupata per i danni ai gasdotti1 e 2 che hanno provocato perdite nelle acque internazionali del Mar Baltico”. “Questi incidenti non sono una coincidenza e ci riguardano tutti” osserva il politico spagnolo spiegando che tutte le informazioni disponibili indicherebbero atti deliberati all’origine delle fughe di gas dai condotti. “Sosterremo qualsiasi indagine volta a ottenere piena chiarezza su ciò che è accaduto e perché, e adotteremo ulteriori misure per aumentare la ...

