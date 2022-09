Malta batte Israele: la vittoria è dedicata a Devis Mangia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Malta vince contro Israele e la squadra dedica la vittoria a mister Devis Mangia. Il CT è stato allontanato dalla guida della selezione dopo le recenti accuse Malta batte Israele ed è una vittoria per Devis. Al termine della sfida l’allenatore italiano Davide Mazzotta ha affermato che “i giocatori maltesi hanno dedicato questa vittoria a mister Mangia”. La Federcalcio maltese ha sollevato nei giorni scorsi il ct Devis Mangia dal suo incarico a seguito di una segnalazione ricevuta per una presunta violazione delle sue ‘politiche’. Secondo quanto riportato dai media locali, l’ex tecnico del Palermo e dell’Italia U21 sarebbe stato chiamato a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022)vince controe la squadra dedica laa mister. Il CT è stato allontanato dalla guida della selezione dopo le recenti accuseed è unaper. Al termine della sfida l’allenatore italiano Davide Mazzotta ha affermato che “i giocatori maltesi hanno dedicato questaa mister”. La Federcalcio maltese ha sollevato nei giorni scorsi il ctdal suo incarico a seguito di una segnalazione ricevuta per una presunta violazione delle sue ‘politiche’. Secondo quanto riportato dai media locali, l’ex tecnico del Palermo e dell’Italia U21 sarebbe stato chiamato a ...

