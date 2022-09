Juve-Salernitana e ‘flop’ Var | Rocchi | “Non si ripeterà”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il gol annullato inntus-? Venivamo accusati di non aver usato una telecamera che non avevamo. Il sistema non l’aveva. Non potevo crocifiggere un Var e un Avar che non avevano quelle immagini. Se avessero avuto quella camera il risultato sarebbe stato diverso? Probabilmente si”. Gianluca, designatore arbitrale, durante l’incontro con i media in Figc si esprieme così sull’episodio ‘da moviola’ che ha caratterizzato la prima fase della Serie A: nel matchntus-terminato 2-2, ai bianconeri è stato annullato dal Var un gol assolutamente regolare: l’esame incompleto delle immagini ha indotto a sanzionare un fuorigioco inesistente. “Il sistema non nasce per il Var ma per la televisione. Noi usiamo camere utilizzate per un altro fine. Si potrebbe ripetere ...

