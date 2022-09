Italia-Austria? Esplode il caso in Rai: "C'è Ballando con le stelle" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Niente Mondiali per l'Italia del c.t. Roberto Mancini, che al posto del torneo in Qatar disputerà due amichevoli: la prima in Albania mercoledì 16 novembre alle ore 20.45, e la seconda in Austria domenica 20 allo stesso orario. Proprio il match di Vienna, l'ultimo del 2022, ha scatenato nelle ultime ore un caso diplomatico tra la Figc e la Rai. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Federazione avrebbe avanzato la richiesta di anticipare la partita di un giorno per evitare la contemporaneità tra Austria-Italia e la gara inaugurale dei Mondiali tra Qatar ed Ecuador, prevista lo stesso giorno seppure alle ore 17 Italiane. Dalla tv di Stato, però, è arrivato un secco ‘no'. Niente spostamento di Austria-Italia per… ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Niente Mondiali per l'del c.t. Roberto Mancini, che al posto del torneo in Qatar disputerà due amichevoli: la prima in Albania mercoledì 16 novembre alle ore 20.45, e la seconda indomenica 20 allo stesso orario. Proprio il match di Vienna, l'ultimo del 2022, ha scatenato nelle ultime ore undiplomatico tra la Figc e la Rai. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Federazione avrebbe avanzato la richiesta di anticipare la partita di un giorno per evitare la contemporaneità trae la gara inaugurale dei Mondiali tra Qatar ed Ecuador, prevista lo stesso giorno seppure alle ore 17ne. Dalla tv di Stato, però, è arrivato un secco ‘no'. Niente spostamento diper… ...

