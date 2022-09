Ihattaren, l’Ajax: «Siamo tutti preoccupati per Mohamed. Certe cose vanno oltre il calcio» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Pochi giorni dopo esser convolato a nozze con una star di Tik Tok, il centrocampista della Juventus (in prestito all’Ajax) Mohamed Ihattaren è tornato nell’occhio del ciclone, ancora una volta per notizie extra-campo, visto che in campo, in questa stagione, ancora non ha messo piede. La sua Porsche Panamera top di gamma del valore di 113.000 euro è andata infatti a fuoco nelle strade di Utrecht. La scoperta nelle prime ore di martedì, ieri. La polizia sta indagando e pare che – anche a causa della sua relazione sentimentale – il calciatore ex Samp sia stato preso di mira da alcuni gruppi criminali. Non è la prima volta che vengono sottolineati alcuni legami pericolosi di Ihattaren. Già a luglio erano emersi problemi con la Mocro Maffia, sempre risalenti – così recitano le cronache – ai rapporti con una donna. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 settembre 2022) Pochi giorni dopo esser convolato a nozze con una star di Tik Tok, il centrocampista della Juventus (in prestito alè tornato nell’occhio del ciclone, ancora una volta per notizie extra-campo, visto che in campo, in questa stagione, ancora non ha messo piede. La sua Porsche Panamera top di gamma del valore di 113.000 euro è andata infatti a fuoco nelle strade di Utrecht. La scoperta nelle prime ore di martedì, ieri. La polizia sta indagando e pare che – anche a causa della sua relazione sentimentale – il calciatore ex Samp sia stato preso di mira da alcuni gruppi criminali. Non è la prima volta che vengono sottolineati alcuni legami pericolosi di. Già a luglio erano emersi problemi con la Mocro Maffia, sempre risalenti – così recitano le cronache – ai rapporti con una donna. ...

