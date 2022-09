“Ha chiesto soldi per…” Scoppia la bomba su Meghan Markle (Di mercoledì 28 settembre 2022) Esce il prossimo ottobre il libro di Valentine Low “Courtiers: The Hidden Power Behing the Crown” e promette di essere uno dei più grandi successi del momento con rivelazioni semplicemente scioccanti sui Duchi di Sussex. Il suddetto scrittore è, infatti, un giornalista dell’autorevole “royal corrispondent” del Times e si dice che nel libero ci siano scottanti verità anche su Meghan Markle. Di che cosa si tratta? Scopriremo presto quali sono queste scomode e altezzose verità finora rimaste celate di Meghan Markle e di suo marito, il Principe Harry che sono venute fuori fin dal primo tour in Australia. Il libro dell’autorevole penna esce infatti il prossimo 6 ottobre nel Regno Unito e per adesso il Times ne ha anticipato solo piccoli parti. In quest’opera si parlerebbe della sofferenza dei due reali di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 28 settembre 2022) Esce il prossimo ottobre il libro di Valentine Low “Courtiers: The Hidden Power Behing the Crown” e promette di essere uno dei più grandi successi del momento con rivelazioni semplicemente scioccanti sui Duchi di Sussex. Il suddetto scrittore è, infatti, un giornalista dell’autorevole “royal corrispondent” del Times e si dice che nel libero ci siano scottanti verità anche su. Di che cosa si tratta? Scopriremo presto quali sono queste scomode e altezzose verità finora rimaste celate die di suo marito, il Principe Harry che sono venute fuori fin dal primo tour in Australia. Il libro dell’autorevole penna esce infatti il prossimo 6 ottobre nel Regno Unito e per adesso il Times ne ha anticipato solo piccoli parti. In quest’opera si parlerebbe della sofferenza dei due reali di ...

