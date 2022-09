GF Vip 7 | malore per Cristina Quaranta | gli aggiornamenti del suo stato

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Nella serata del 27 settembre 2022ha avuto un, perdendo i sensi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Nella giornata aveva lamentato di avere dolore allo stomaco, finché non è svenuta nella zona beauty ma è stata prontamente soccorsa da Carolina Marconi e Sara Manfuso, che hanno visto la coinquilina accasciarsi a terra. Subito dopo la regia ha censurato del immagini ed ha chiamato l’ambulanza che ha raggiunto la Casa più spiata d’Italia. Successivamente laè rientrata in Casa affermando di stare meglio.

GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - zazoomblog : GF Vip Cristina Quaranta ha avuto un malore: attimi di paura nella casa - #Cristina #Quaranta #avuto #malore: - TuttogratisIT : #GFvip, malore nella Casa del #GrandeFratelloVip, la concorrente è stata portata fuori e soccorsa. Ecco come sta ad… - zazoomblog : “Perché è svenuta”. Cristina Quaranta dopo la paura al GF Vip 7 il motivo del malore - #“Perché #svenuta”.… - VeronicaConve13 : RT @GrandeFratello: Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nel… -

MAM-e

Cristina Quaranta sviene al GF: ecco il motivo del suoLa Quaranta fin dall'inizio della giornata aveva raccontato di avere alcuni problemi allo stomaco. Ed infatti, secondo the pipol, il ...... quindi, non si esprime sull'ipotesi ritiro dal gioco del Grande Fratello7 sollevatasi in rete in seguito alsul conto di Cristina Quaranta. Ma chiaramente, sarà la diretta interessata a ... Grande Fratello 29 settembre 2022, anticipazioni: news e nomination Nella giornata di ieri Cristina Quaranta, concorrente del GF Vip, ha avuto un malore. Come mostrato nel video divenuto virale, i gieffini hanno vissuto ...Dopo la prima settimana dalla messa in onda, i concorrenti del GF Vip già ne stanno combinando di ogni. Stavolta, però, è dovuta intervenire l'ambulanza.