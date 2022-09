Forbes, la classifica dei Paperoni d’America: chi è il più ricco? (Di mercoledì 28 settembre 2022) C’è il patron di Tesla e SpaceX – per la prima volta in assoluto – Elon Musk in cima alla lista annuale dei 400 Paperoni più ricchi d’America pubblicato dalla rivista Forbes, che scalza l’ex Ceo di Amazon Jeff Bezos, che aveva mantenuto il primo posto per quattro anni consecutivi. Al terzo posto il fondatore di Microsoft Bill Gates (nonostante i 20 miliardi di donazioni alla sua Fondazione). Forbes, la classifica dei Paperoni d’America Musk quest’anno è più ricco di 60,5 miliardi di dollari grazie a un aumento dell’11% delle azioni Tesla e a nuovi round di finanziamento per SpaceX, mentre Bezos è stato colpito dal calo del 27% delle azioni Amazon. A seguire, al quarto posto, c’è il fondatore di Oracle Larry Ellison, e poi l’oracolo di Omaha Warren ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 settembre 2022) C’è il patron di Tesla e SpaceX – per la prima volta in assoluto – Elon Musk in cima alla lista annuale dei 400più ricchipubblicato dalla rivista, che scalza l’ex Ceo di Amazon Jeff Bezos, che aveva mantenuto il primo posto per quattro anni consecutivi. Al terzo posto il fondatore di Microsoft Bill Gates (nonostante i 20 miliardi di donazioni alla sua Fondazione)., ladeiMusk quest’anno è piùdi 60,5 miliardi di dollari grazie a un aumento dell’11% delle azioni Tesla e a nuovi round di finanziamento per SpaceX, mentre Bezos è stato colpito dal calo del 27% delle azioni Amazon. A seguire, al quarto posto, c’è il fondatore di Oracle Larry Ellison, e poi l’oracolo di Omaha Warren ...

