È morto Bruno Arena | addio al comico dei Fichi d’India

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Lutto nel cinema e nella tv. Èlo storicodel duo “I”. A darne la notizia è stato il figlio Gianluca. Come qualcuno ricorderà, nel 2013era stato vittima di un aneurisma dopo la registrazione di una puntata di Zelig: la malattia l’aveva costretto al ritiro dalle scene. Era il 17 gennaio eaveva 56 anni all’epoca. Operato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano,lasciò l’ospedale dopo alcune settimane, e un periodo di coma. Il figlio sui social ha scritto: “Non ero pronto… ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso”. Uno dei primi a commentare anche Paolo Belli, a lungo amico di: “Riposa in pace ...

Arena dei Fichi d'India. A dare la notizia della dipartita del cabarettista è stato il figlio Gianluca Arena, che da tempo segue le orme del padre. "Non ero pronto. Ma tanto non lo sarei ...Nel 2013ha avuto la rottura di un aneurisma che l'ha debilitato l'artista e l'ha allontanato dalle scene. Nella sua vita ha fatto tantissimo teatro, cinema e tv.