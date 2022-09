Dopo giorni chiusa in casa e le immagini in cui appariva in stato confusionale, la modella ha partecipato alla Paris Fashion Week. Non è chiaro però come stia veramente (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cara Delevingne è tornata. Bellissima e in forma. O, almeno, così sembra. La star delle passerelle ha partecipato alla Paris Fashion Week per presentare la sua capsule collection, Cara loves Karl, lanciata con il brand Karl Lagerfeld. E questo è il suo ritorno sulla scena Dopo la preoccupazione di fan e amici per le sue condizioni di salute. chiusa in casa da giorni, infatti, si temeva che potesse sprofondare nel tunnel della depressione, di cui ha sofferto anni fa. Cara Delevingne story guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cara Delevingne è tornata. Bellissima e in forma. O, almeno, così sembra. La star delle passerelle haper presentare la sua capsule collection, Cara loves Karl, lanciata con il brand Karl Lagerfeld. E questo è il suo ritorno sulla scenala preoccupazione di fan e amici per le sue condizioni di salute.inda, infatti, si temeva che potesse sprofondare nel tunnel della depressione, di cui ha sofferto anni fa. Cara Delevingne story guarda le foto ...

CarloCalenda : Caro ?@Antonio_Tajani? abbiamo superato ?@forza_italia? in tutto il centro nord. Avete preso lo 0,3 più di noi. Per… - marattin : Dopo 22 giorni senza sosta, affiora un po’ di stanchezza. Poi ti accorgi che qui sta nascendo una comunità politic… - GiuliaSalemi93 : Helloo puntata in arrivo e dopo solo 3 giorni questo cast sfama e regala già le prime dinamiche ?? Ditemi le vostre… - colorARTillery : Gente che si lamenta di cosa sta dichiarando il partito di maggioranza dopo giorni 3 dal voto mi fa scompisciare da… - TibetNews11 : Gan Yu salvato dopo essere rimasto intrappolato per 17 giorni il #terremoto di magnitudo 6,8 si è verificato a Ludi… -