Covid oggi Lazio, 3.209 contagi: a Roma 1.558 casi (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.209 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 settembre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 2 morti. “oggi nel Lazio, su 3.460 tamponi molecolari e 14.348 tamponi antigenici per un totale di 17.808 tamponi, si registrano 3.209 nuovi casi positivi (-549); sono 2 i decessi (-2), 375 i ricoverati (-4), 25 le terapie intensive (stabili) e +2.798 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18%. I casi a Roma città sono a quota 1.558”, riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 625 i nuovi casi e 0 i decessi; ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.209 i nuovida coronavirus28 settembre nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 2 morti. “nel, su 3.460 tamponi molecolari e 14.348 tamponi antigenici per un totale di 17.808 tamponi, si registrano 3.209 nuovipositivi (-549); sono 2 i decessi (-2), 375 i ricoverati (-4), 25 le terapie intensive (stabili) e +2.798 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18%. Icittà sono a quota 1.558”, riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettinoquotidiano. Nel dettaglio i numeri delle ultime 24 ore. Asl1: sono 625 i nuovie 0 i decessi; ...

