(Di mercoledì 28 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 36.632 ial Coronavirus in Italia, su un totale di 198.918 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica diffuso dal Ministero della Salute. Sono 48 i, che portano il totale delle persone che hanno perso la vita per ilda inizio pandemia a quota 177.024. A livello di ospedalizzazioni, sono 3.715 (62 in più di ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 139 in terapia intensiva. 11 in più di ieri.(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

Luxgraph : Covid, il bollettino di oggi: 36.632 nuovi casi e 48 morti, tasso al 18,4% #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - Tele_Nicosia : Covid, 36.632 i nuovi positivi. 48 I decessi - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 36.632 i nuovi positivi. 48 I decessi - - Milli19751 : RT @EmilioBerettaF1: Si conferma in risalita la curva epidemica in Italia. Sono 36.632 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore contro i 4… - domenicosabell1 : Covid oggi Italia, 36.632 contagi e 48 morti: bollettino 28 settembre -

Servizio Informazione Religiosa

di Redazione Online I dati di mercoledì 28 settembre. Il tasso di positività è al 18,4% con 198.918 tamponi. Ricoveri: +62. Terapie intensive: +9 Sono 36.i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 44.878, qui il bollettino). Sale così ad almeno ... il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) ...Nelle ultime 24 ore si sono registrati 36.nuovi casi e 48 decessi. Inaumento ricoveri (+62) e intensive (+11); tasso di positività stabile ...per altre cause" Si ferma la discesa dei ricoveri. ... Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente 459.373 persone positive (+36.632 nuovi casi). 139 pazienti in terapia intensiva, superati i 177mila decessi MILANO (ITALPRESS) – Sono 36.632 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 198.918 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza pa ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...