Bruno Arena è morto a 65 anni | comico dei Fichi d’India | aveva allenato in Serie A di basket femminile

(Di mercoledì 28 settembre 2022) E’all’età di 65. Noto per aver fatto parte del duo‘ insieme a Max Cavallari, nel corso della sua vitalavorato anche come professore di educazione fisica, animatore turistico e cabarettista. Poi tanta televisione, cinema, teatro ed anche un trascorso nello sport. Per un breve periodo allenò infatti il Busto Arsizio, club che militava nellaA di, dopo tanta gavetta a livello giovanile. Grande tifoso dell’Inter,sviluppato una grande amicizia con Meneghin e Pozzecco, ai tempi in cui giocavano a Varese. Purtroppo la rottura di un aneurisma nel 2013 l’costretto a rivedere le sue ...

non ce l'ha fatta: uno dei due " Fichi d'India " insieme a Max Cavallari , celebri per il tormentone " Amici Ahrarara " tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, è morto a 65 anni ...Alessandro Cecchi Paone a Storie Italiane: 'colpito dall'aneurisma nel pieno della sua attività' 'Aveva solo 55 anni, era ancora nel pieno della sua attività' ha detto inoltre Cecchi ...A dare, tra i primi, la notizia, il figlio Gianluca, il quale in una storia Instagram ha salutato il padre con un toccante messaggio: "Non ero pronto, ma ...Max Cavallari saluta l’amico e compagno di viaggio con un breve e addolorato messaggio sui social: “È solo un arrivederci, ti amerò per sempre” ...