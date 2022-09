BRUNO ARENA DEI FICHI D’INDIA È MORTO | L’ADDIO AD UN COMICO BUONO E GENTILE

(Di mercoledì 28 settembre 2022)e cabarettista, èoggi: lo annuncia il figlio Gianluca. Nel 2013era stato vittima di un aneurisma dopo la registrazione di una puntata di Zelig. “Non ero pronto… ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso”, così il figlio di, Gianluca, sui social. Ierano stati lanciati da Zelig. Il duoe Max Cavallari ha divertito milioni di persone tra show in televisione, film, a teatro e nelle piazze di tutta Italia. Ci stringiamo alla famiglia nel ricordo di un

trash_italiano : È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, il comico e attore dei Fichi d’India - RaiNews : Addio a Bruno Arena dei Fichi d'India. Il cordoglio sui social #BrunoArena - fanpage : Ultim'ora È morto #BrunoArena - xboobsrita : È MORTO BRUNO ARENA DEI FICHI D'INDIA ???????? - cjmimun : addio Bruno Arena,grazie per i sorrisi che ci hai regalato,RIP -

E' morto, comico e cabarettista del duo Fichi d'India. Aveva 65 anni. A darne la notizia è stato il figlio Gianluca, in una storia su Instagram. 'Non ero pronto... ma tanto non lo sarei mai stato - ...Il comico, dei Fichi d'India , è morto a 65 anni. Tra i primi a darne notizia è Paolo Belli , che ha condiviso sui suoi profili social una loro foto, e la frase 'rip grande amico mio'. Nato a ...Bruno Arena è morto a 65 anni. Il comico, componente del duo Fichi d’India insieme a Max Cavallari, è scomparso. A darne la ...È l'ultimo post di Max Cavallari, lo storico amico di Bruno Arena nonché suo compagno di avventure nei Fichi d'India, il duo comico che fino a qualche anno fa faceva impazzire Zelig. È di questa ...