Beverly Hills Cop: Axel Foley, Kevin Bacon nel cast del sequel con Eddie Murphy (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'attore Kevin Bacon farà parte del cast del film Beverly Hills Cop: Axel Foley, il sequel con protagonista Eddie Murphy. Beverly Hills Cop: Axel Foley avrà tra i suoi protagonisti anche Kevin Bacon e la star sarà impegnata in questi giorni sul set. Le riprese del sequel diretto da Mark Molloy sono infatti iniziate e la produzione sarà curata da Jerry Bruckheimer in collaborazione con il protagonista Eddie Murphy. La sceneggiatura di Beverly Hills Cop: Axel Foley è stata firmata da Will Beall, mentre ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'attorefarà parte deldel filmCop:, ilcon protagonistaCop:avrà tra i suoi protagonisti anchee la star sarà impegnata in questi giorni sul set. Le riprese deldiretto da Mark Molloy sono infatti iniziate e la produzione sarà curata da Jerry Bruckheimer in collaborazione con il protagonista. La sceneggiatura diCop:è stata firmata da Will Beall, mentre ...

VanityFairIt : Alla momager Kris Jenner non sfugge nulla…tranne una delle sue case di proprietà! - serperuta : @see_lallero Ma perché non me lo hai detto prima? Di recente abbiamo gettato tutte le videocassette registrate da t… - e_plurib_us : @MSNBC @MaddowBlog “Nonsensical” - TopBananaMall : Giorgio Armani Yellow - GuidoAnzuoni : @lenuccia82 Io in questi casi sono in dubbio tra il citare Soldato Jane o Beverly Hills Cop -