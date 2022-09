“Aiuto”. Malore al GF Vip 7, choc nella casa: la concorrente a terra. Arrivano i medici (Di mercoledì 28 settembre 2022) La scorsa sera nello spiato appartamento del GF Vip 7 regnavano chiacchiere e relax, il clima, per una volta, era disteso, tranquillo. Fin quando, improvvisamente, i concorrenti non hanno sentito delle grida di Aiuto provenienti dal bagno. Tutti sono subito accorsi sul posto trovando la gieffina Cristina Quaranta stesa a terra, grande paura. In quel momento, sull’incessante diretta in onda quotidianamente su Mediaset Extra, la regia stava inquadrando l’ex schermitrice oggi vamp dei social Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi, ancora devastata dalla delusione amorosa presa per il coinquilino ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino. E poi le urla per Cristina Quaranta. Cristina Quaranta, Malore al GF Vip 7 “Aiuto. Oddio, Grande Fratello, Grande Fratello!”, si è sentito urlare ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 28 settembre 2022) La scorsa sera nello spiato appartamento del GF Vip 7 regnavano chiacchiere e relax, il clima, per una volta, era disteso, tranquillo. Fin quando, improvvisamente, i concorrenti non hanno sentito delle grida diprovenienti dal bagno. Tutti sono subito accorsi sul posto trovando la gieffina Cristina Quaranta stesa a, grande paura. In quel momento, sull’incessante diretta in onda quotidianamente su Mediaset Extra, la regia stava inquadrando l’ex schermitrice oggi vamp dei social AntoFiordelisi ed Elenoire Ferruzzi, ancora devastata dalla delusione amorosa presa per il coinquilino ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino. E poi le urla per Cristina Quaranta. Cristina Quaranta,al GF Vip 7 “. Oddio, Grande Fratello, Grande Fratello!”, si è sentito urlare ...

