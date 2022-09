Svolta storica a Cuba sui diritti dei gay (Di martedì 27 settembre 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette La perla dei Caraibi dice sì ai matrimoni gay con un referendum popolare. Una Svolta che riscrive la storia di Cuba Con il 67% dei voti favorevoli alla riforma del Codice della Famiglia nel #referendum che si é tenuto lo scorso 25 settembre, l’isola caraibica chiude un amaro capitolo di discriminazioni e persecuzioni omofobe. Finalmente L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di martedì 27 settembre 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette La perla dei Caraibi dice sì ai matrimoni gay con un referendum popolare. Unache riscrive la storia diCon il 67% dei voti favorevoli alla riforma del Codice della Famiglia nel #referendum che si é tenuto lo scorso 25 settembre, l’isola caraibica chiude un amaro capitolo di discriminazioni e persecuzioni omofobe. Finalmente L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

