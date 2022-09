Spazio | sonda Nasa impatta contro asteroide Dimorphos

(Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Laspaziale Dart dellasi è scontrata intenzionalmentel’per alterarne la traiettoria, dando vita al primo test di difesa del genere. Il Double Asteroid Redirection Test (Dart) è stata infatti la prima missione a tentare di allontanare un oggetto pericoloso per mezzo di un esperimento diretto, secondo quanto ha spiegato il direttore della missione spaziale Thomas Zurbuchen. Laha trasmesso in live streaming l’approccio dellasenza pilota mentre si avvicinava sempre di più all’. L'articolo proviene da Italia Sera.

LICIACube è la prima missione tutta italiana attiva nello spazio profondo, a 13 milioni di chilometri dalla Terra. La missione seguita dalla telecamera Mentre la sonda Dart si avvicinava al bersaglio. LICIACube aveva viaggiato per quasi un anno insieme a DART e si era poi separato dalla sonda per documentare l'impatto. Il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia e David Avino, l'amministratore delegato di Argotec, esultano all'arrivo delle immagini dal satellite.