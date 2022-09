Solo due imbattute e niente corazzate. Green Bay e Buffalo con una marcia in più (Di martedì 27 settembre 2022) Terza giornata Nfl e siamo ancora ai lavori in corso. Solo due imbattute rimaste, Miami e Philadelphia, non ci sono "corazzate" in giro. Con la pre - stagione ridotta e giustamente snobbata dai ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 settembre 2022) Terza giornata Nfl e siamo ancora ai lavori in corso.duerimaste, Miami e Philadelphia, non ci sono "" in giro. Con la pre - stagione ridotta e giustamente snobbata dai ...

LaVeritaWeb : Solo per i molecolari l’Italia ha disperso CO2 come 11.600 voli aerei da due ore ciascuno. Produrre chirurgiche ne… - danieleviotti : Ancora con sta storia che il #PD doveva fare alleanze. Due cose, cari: 1) se facevamo alleanza con 5S i liberali si… - borghi_claudio : ??????ATTENZIONE?????? MI ARRIVANO MESSAGGI CHE MI CHIEDONO SUGGERIMENTI SU CHE PREFERENZE DARE. #comesivota ??NON… - amb1gua : uno si è appena girato un cannone in cortile, damn sono solo le due cosa ti è successo stamattina??? - StefaniaUgatti1 : RT @serebellardinel: Nessuno ci sarebbe riuscito! Grazie Grande Premier, solo e contro tutti è riuscito ad ottenere un risultato al di sopr… -