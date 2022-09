"Sarà il governo dei migliori". La profezia di Crosetto su Palazzo Chigi (Di martedì 27 settembre 2022) Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia, fa il punto sul futuro del governo e dell'Italia. Crosetto descrive la strategia per individuare le personalità migliori per ciascun dicastero: ogni partito della coalizione dovrà indicare le personalità migliori, poi verrà trovata la sintesi. «Se qualcuno pensa di fare il nuovo esecutivo con in mano il manuale Cencelli o piantando bandierine di partito su sedie e seggiole, sbaglia di grosso. Il governo Meloni Sarà costruito scegliendo le migliori energie italiane. Ogni partito dovrebbe caricarsi la responsabilità di indicare le migliori persone che ha per ciascun dicastero. Poi si pescherà in quelle rose di nomi che potranno essere politici o tecnici. Ma è solo una mia ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Guido, co-fondatore di Fratelli d'Italia, fa il punto sul futuro dele dell'Italia.descrive la strategia per individuare le personalitàper ciascun dicastero: ogni partito della coalizione dovrà indicare le personalità, poi verrà trovata la sintesi. «Se qualcuno pensa di fare il nuovo esecutivo con in mano il manuale Cencelli o piantando bandierine di partito su sedie e seggiole, sbaglia di grosso. IlMelonicostruito scegliendo leenergie italiane. Ogni partito dovrebbe caricarsi la responsabilità di indicare lepersone che ha per ciascun dicastero. Poi si pescherà in quelle rose di nomi che potranno essere politici o tecnici. Ma è solo una mia ...

