Primo contatto con la Hyundai IONIQ 6: visioni retrofuturistiche (Di martedì 27 settembre 2022) Un design che al tempo stesso guarda al futuro e al passato per la nuova berlina coupé "streamliner" IONIQ 6, l'imminente elettrica di Hyundai che offre un interessante connubio tra design, prestazioni e confort. L'abbiamo vista per la prima volta dal vivo per il suo sbarco in Italia. ... Leggi su dday (Di martedì 27 settembre 2022) Un design che al tempo stesso guarda al futuro e al passato per la nuova berlina coupé "streamliner"6, l'imminente elettrica diche offre un interessante connubio tra design, prestazioni e confort. L'abbiamo vista per la prima volta dal vivo per il suo sbarco in Italia. ...

Digital_Day : La nuova coupé di Hyundai potrebbe essere l'elettrica più interessante dell'anno... in attesa di conoscere il listi… - FioreFio4 : RT @ElGusty201: AHAHAHA “Entro fine anno gli ucraini - dice il generale Ben Hodges, ex comandante supremo dell’Esercito americano in UE ch… - Sercit1 : RT @ElGusty201: AHAHAHA “Entro fine anno gli ucraini - dice il generale Ben Hodges, ex comandante supremo dell’Esercito americano in UE ch… - ElGusty201 : AHAHAHA “Entro fine anno gli ucraini - dice il generale Ben Hodges, ex comandante supremo dell’Esercito americano… - vernoncino : @loonetti mentre il primo woof denota la volontà dell’autore di evadere dalla realtà a lui contemporanea per ricerc… -