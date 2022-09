Pino Bicchielli è la scommessa vincente del centrodestra, Milanese entra con FI a Napoli (Di martedì 27 settembre 2022) di Erika Noschese È Giuseppe Bicchielli la scommessa vincente del centrodestra salernitano. Candidato in uno dei collegi dell’uninominale più difficili, Bicchielli ha avuto la meglio anche su Fulvio Bonavitacola, vice presidente della Regione Campania e fedelissimo del governatore Vincenzo De Luca. Con i suoi 65.643 voti e il 36,25% delle preferenze, l’esponente di Noi Moderati ha fatto tentennare il feudo di De Luca, abbattendo ogni certezza. Nel capoluogo di provincia Bicchielli ha un grande merito: ha saputo dimostrare che il Sistema si può abbattere e le critiche giunte dai suoi avversari politici non sembrano scalfire minimamente la sua persona. “Questa città da troppo tempo ha distaccato le scelte politiche da quelle amministrative ma un’amministrazione deve sempre essere legata ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 27 settembre 2022) di Erika Noschese È Giuseppeladelsalernitano. Candidato in uno dei collegi dell’uninominale più difficili,ha avuto la meglio anche su Fulvio Bonavitacola, vice presidente della Regione Campania e fedelissimo del governatore Vincenzo De Luca. Con i suoi 65.643 voti e il 36,25% delle preferenze, l’esponente di Noi Moderati ha fatto tentennare il feudo di De Luca, abbattendo ogni certezza. Nel capoluogo di provinciaha un grande merito: ha saputo dimostrare che il Sistema si può abbattere e le critiche giunte dai suoi avversari politici non sembrano scalfire minimamente la sua persona. “Questa città da troppo tempo ha distaccato le scelte politiche da quelle amministrative ma un’amministrazione deve sempre essere legata ...

