MotoGP, dal 2023 si va in Kazakistan: l'accordo è quinquennale (Di martedì 27 settembre 2022) Un'altra tappa in Asia si aggiungerà a quelle già presenti in calendario, a partire dal prossimo anno. Ad annunciarlo è stata Dorna che, in attesa di condividere il calendario del 2023, ha dato un'... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 27 settembre 2022) Un'altra tappa in Asia si aggiungerà a quelle già presenti in calendario, a partire dal prossimo anno. Ad annunciarlo è stata Dorna che, in attesa di condividere il calendario del, ha dato un'...

motorboxcom : Per la terza settimana consecutiva è tempo di #MotoGP con il #ThaiGP a #Buriram, dove non si corre dal 2019! Tutte… - LiveGPit : #MotoGP | Dal 2023 arriva il #Kazakhstan GP: si correrà a Sokol ?? @matteopittaccio - zazoomblog : MotoGP in Kazakistan dal 2023: accordo di cinque anni ufficiale - #MotoGP #Kazakistan #2023: #accordo - LauraLuthien86 : ?? Breaking news ?? A quanto pare la #MotoGP correrà IN Kazakistan dal prossimo anno. Il circuito, dove si terrà l… - TeoBellan : #MotoGP in Kazakistan dal 2023. Firmato un contratto di cinque anni. -