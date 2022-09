Momenti Federer | analisi di un campione

BlogSisal : Ognuno ha il suo ricordo personale dedicato a #Federer Un tennista infinito che ha cambiato questo sport ?? Riviv… - Gaia49144994 : RT @Mamox__: Roger che saluta tutti. Qui, con Matteo. Speriamo che porti bene al nostro campione per il futuro. Momenti emozionanti. Un ali… - oktennis : Nole Djokovic e la serata di Roger Federer: “Uno dei momenti più belli vissuti nella mia vita”. #LaverCup - CostantinACM7 : RT @sportface2016: #Djokovic: 'Il ritiro di #Federer uno dei momenti più belli su un campo da tennis' #LaverCup - sportface2016 : #Djokovic: 'Il ritiro di #Federer uno dei momenti più belli su un campo da tennis' #LaverCup -

La kermesse londinese non ha tradito le attese, regalando spettacolo ememorabili. L'ex ...aveva raggiunto gli ottavi al Roland Garros e i quarti a Wimbledon, prima di operarsi ...Nonostante il reciproco rispetto e i numerosiiconici vissuti in giro per il Tour, Novak ... Djokovic ha affrontato gli ultimi attimi della carriera sportiva dicon maturità, mostrando ...È così che lo scrittore David Foster Wallace ha definito «gli attimi di bellezza generati dai colpi» di king roger. E ora che il fenomeno del tennis ha deciso di ritirarsi, ci mancherà quell’incanto.All’inizio di quest’estate, Roger Federer si è accorto di non poter più competere ai massimi livelli. Quando ha provato a forzare di più negli allenamenti, il ginocchio destro non ha risposto come avr ...