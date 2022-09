Milano: Fontana, 'presidente Aci Milano chiede a me e Sala incontro su Area B, io ci sono' (Di martedì 27 settembre 2022) Milano, 27 set.(Adnkronos) - "Ho ricevuto una lettera del presidente dell'Aci di Milano con la richiesta, rivolta a me e al sindaco di Milano, di sederci intorno a un tavolo e condividere azioni urgenti sul tema dell'Area B. Io e la Regione ci siamo". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, riferendosi al provvedimento annunciato da Beppe Sala che, a partire da sabato 1 ottobre, prevede la chiusura all'interno dell'Area B, che coincide più o meno con il perimetro comunale, alle auto a benzina fino a Euro 2 e diesel fino a Euro 5. "Individuare un percorso istituzionale per la sospensione del provvedimento che, per decisione dell'amministrazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022), 27 set.(Adnkronos) - "Ho ricevuto una lettera deldell'Aci dicon la richiesta, rivolta a me e al sindaco di, di sederci intorno a un tavolo e condividere azioni urgenti sul tema dell'B. Io e la Regione ci siamo". Lo scrive su Facebook ildella Regione Lombardia, Attilio, riferendosi al provvedimento annunciato da Beppeche, a partire da sabato 1 ottobre, prevede la chiusura all'interno dell'B, che coincide più o meno con il perimetro comunale, alle auto a benzina fino a Euro 2 e diesel fino a Euro 5. "Individuare un percorso istituzionale per la sospensione del provvedimento che, per decisione dell'amministrazione ...

