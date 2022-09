Metereologi Usa | l' uragano Ian tra i più forti degli ultimi anni

(Di martedì 27 settembre 2022) I meteorologi statunitensi stimano che l'Ian possa diventare uno dei più, causando tempeste per tutta la settimana e flagellando Cuba, il Golfo del Messico e la Florida.

I meteorologi statunitensi stimano che l'uragano Ian possa diventare uno dei più forti degli ultimi anni, causando tempeste per tutta la settimana e flagellando Cuba, il Golfo del Messico e la Florida.... con un leader , Mario Draghi, diventato il primus inter pares dell'intera comunità mondiale,...energetica In qualche raccolta di firme di volenterosi L'estate va avanti nel sabba dei,...(ANSA) - SAN PAOLO, 27 SET - I meteorologi statunitensi stimano che l'uragano Ian possa diventare uno dei più forti degli ultimi anni, causando tempeste per tutta la settimana e flagellando Cuba, il ...