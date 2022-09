TatooWasTaken : RT @DonFabioS: Chiedo sinceramente scusa a tutte le persone che attendevano il nostro podcast domenicale delle 23, ma a causa di maltempo a… - DonFabioS : Chiedo sinceramente scusa a tutte le persone che attendevano il nostro podcast domenicale delle 23, ma a causa di m… - comunedidesio : #festadelluva ?? ??annullato causa maltempo il programma di oggi sabato 24 settembre. La Festa è invece confermata p… -

"Non avremmo voluto essere qui e vivere questi drammi che fanno parte dell'esistenza dell'uomo". Così Paolo Montesi aprendo nella chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara (Ancona) la celebrazione dei funerali del piccolo Mattia Luconi, 8 anni, travolto e ucciso dall'alluvione la sera del 15 ... alle ore 10, dalla Festa della scuola dell'Istituto Comprensivo "Milani". Alle 12:30, in ... In caso di maltempo sarà rimandata In caso di maltempo la festa sarà rinviata a domenica 9 ottobre. Maltempo: don Paolo, Mattia è in mezzo a noi (ANSA) - BARBARA, 27 SET - "Non avremmo voluto essere qui e vivere questi drammi che fanno parte dell'esistenza dell'uomo". Così Paolo Montesi aprendo nella chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara (Ancona) la celebrazione dei funerali del piccolo Mattia Luconi, 8 anni, travolto e ucciso dall'alluvione la sera del 15 settembre. Oltre 300 volontari della Protezione civile dell'Emilia-Romagna impegnati complessivamente a Ostra, nell'anconetano, uno dei territori più colpiti dall'ondata di maltempo che ha interessato le Marche.