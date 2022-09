I paradossi dell'assegnazione dei seggi in Parlamento con il Rosatellum (Di martedì 27 settembre 2022) Alla Camera Lega e Pd avranno lo stesso numero di scranni, pur avendo il primo partito preso circa la metà dei voti del secondo. Così il concetto di governabilità schiaccia quello di rappresentanza Leggi su wired (Di martedì 27 settembre 2022) Alla Camera Lega e Pd avranno lo stesso numero di scranni, pur avendo il primo partito preso circa la metà dei voti del secondo. Così il concetto di governabilità schiaccia quello di rappresentanza

