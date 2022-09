I 50 anni di Gwyneth Paltrow: “Accetto il mio corpo e lascio andare l’idea di essere perfetta” (Di martedì 27 settembre 2022) Il 27 settembre 2022 Gwyneth Paltrow compie 50 anni, un’età in cui molte persone si sentono di fare bilanci e osservare il tempo passato per trarne insegnamento. Lo ha fatto anche l’attrice in un lungo post sul suo sito internet, dove ha analizzato lucidamente e con molta onestà la sua età e tutte le cose importanti che ha imparato. “Riflessioni su una tappa fondamentale”, recita la caption del post Instagram che poi rimanda a una vera e propria lettera, in cui Gwyneth Paltrow riflette sulla sua condizione fisica e mentale arrivata a 50 anni. “Il mio corpo – spiega – è una cartina della prova di tutti questi giorni… Una raccolta dei segni e irregolarità che fanno orecchie ai capitoli”. Ci sono le “Cicatrici dalle scottature da forno, un dito frantumato nel vetro di ... Leggi su diredonna (Di martedì 27 settembre 2022) Il 27 settembre 2022compie 50, un’età in cui molte persone si sentono di fare bilanci e osservare il tempo passato per trarne insegnamento. Lo ha fatto anche l’attrice in un lungo post sul suo sito internet, dove ha analizzato lucidamente e con molta onestà la sua età e tutte le cose importanti che ha imparato. “Riflessioni su una tappa fondamentale”, recita la caption del post Instagram che poi rimanda a una vera e propria lettera, in cuiriflette sulla sua condizione fisica e mentale arrivata a 50. “Il mio– spiega – è una cartina della prova di tutti questi giorni… Una raccolta dei segni e irregolarità che fanno orecchie ai capitoli”. Ci sono le “Cicatrici dalle scottature da forno, un dito frantumato nel vetro di ...

