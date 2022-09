Elezioni Sud Est Milano, Fratelli d’Italia primo partito con il 28,18%, segue il Partito Democratico con il 19,94%: il dettaglio comune per comune (Di martedì 27 settembre 2022) La coalizione di Centro destra stacca la coalizione di centro sinistra di oltre 20 punti percentuali: Cdx al 47,86%, Csx al 27,53%. Forza Italia e Lega dimezzano i consensi, il terzo polo non sfonda, crolla il M5S Leggi su 7giorni.info (Di martedì 27 settembre 2022) La coalizione di Centro destra stacca la coalizione di centro sinistra di oltre 20 punti percentuali: Cdx al 47,86%, Csx al 27,53%. Forza Italia e Lega dimezzano i consensi, il terzo polo non sfonda, crolla il M5S

