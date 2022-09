Di Marco: 'Felice e onorato per il mio primo, storico gol con l'Italia' (Di martedì 27 settembre 2022) " Sono Felice di aver segnato la mia prima rete in Nazionale, però l'importante era vincere e l'abbiamo fatto ". Parola di Federico DiMarco , che contro l'Ungheria - oltre ad aver chiuso, su assist ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 settembre 2022) " Sonodi aver segnato la mia prima rete in Nazionale, però l'importante era vincere e l'abbiamo fatto ". Parola di Federico Di, che contro l'Ungheria - oltre ad aver chiuso, su assist ...

sportli26181512 : Di Marco: 'Felice e onorato per il mio primo, storico gol con l'Italia': Il laterale dell'Inter ha trovato la sua p… - vitalba76 : @MarcoAntinori1 Buongiorno Marco,felice giornata anche a te ??? - anto_375 : @marcocc67 Buongiorno Marco..felice giornata ?????? - Sonolagia : Carolina fa parte del team come noi dei #belprati ???? È stata l’unica ad essere felice per un amica che ha trovat… - paobauletto : un voto a marco per rendere felice mamma pamela ed i restanti al porta microfono di forum solo per vederlo leccare altri piedi in giro -