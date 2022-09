Come sfatare i miti sulle Mauritius grazie al digital | Viaggiare Informatici

Come sfatare i miti su(lle) Mauritius grazie al digital | Viaggiare Informatici (Di martedì 27 settembre 2022) Partiamo dal primissimo dei miti da sfatare, di cui vi abbiamo fornito anche un indizio nel titolo: si dice Mauritius, non le Mauritius. Chi di noi, almeno una volta nella vita, non si è ritrovato a parlare “delle Mautitius” intese Come un arcipelago di isole? Come ha raccontato ai microfoni di Giornalettismo Andrea Petroni di Vologratis – che di posti esotici se ne intende e che ha avuto occasione, tra le altre mete esotiche, di recarsi anche qua – «questo è uno degli errori più antipatici da fare» perché, a tutti gli effetti, «non stiamo parlando di un arcipelago ma di una grande e meravigliosa isola». Dopo aver letto questo articolo e aver capito quali mezzi sfruttare – ad esempio la piattaforma MyMauritius – , quindi, saprete non solo sfatare i ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 settembre 2022) Partiamo dal primissimo deida, di cui vi abbiamo fornito anche un indizio nel titolo: si dice, non le. Chi di noi, almeno una volta nella vita, non si è ritrovato a parlare “delle Mautitius” inteseun arcipelago di isole?ha raccontato ai microfoni di Giornalettismo Andrea Petroni di Vologratis – che di posti esotici se ne intende e che ha avuto occasione, tra le altre mete esotiche, di recarsi anche qua – «questo è uno degli errori più antipatici da fare» perché, a tutti gli effetti, «non stiamo parlando di un arcipelago ma di una grande e meravigliosa isola». Dopo aver letto questo articolo e aver capito quali mezzi sfruttare – ad esempio la piattaforma My– , quindi, saprete non soloi ...

Frances54325203 : RT @jeanpauldl1998: Qua ci sarebbe da sfatare un altro mito. Ronaldo in Champions ha fatto meglio di Messi come 'trascinatore', ma nelle fi… - jeanpauldl1998 : Qua ci sarebbe da sfatare un altro mito. Ronaldo in Champions ha fatto meglio di Messi come 'trascinatore', ma nell… - CLaRosa7 : RT @FedroA23: Volevo sfatare un luogo comune. Oggi ero da una cliente, di nazionalità britannica. Se ne sbatte altamente il cazzo di aver… - Ciromarotta7 : @annamariamoscar Sì anche perché bisogna sfatare il mito dell'italiano di cuore,gli italiani non sono quel popolo c… - Debora74545546 : @Toxicity_666 @ramses09975976 @fa39893147 @jacopo_iacoboni Premetto che sono ANTI Putin, giusto per sfatare il clic… -