"Beh, se lo vuole scrivere...": un clamoroso scambio di sms con Giorgia Meloni (Di martedì 27 settembre 2022) Gentile Giorgia Meloni, lei sarà la prima donna italiana ad essere presidente del Consiglio. Lo sa, vero? (Nessuna risposta, la messaggistica WhatsApp non dà segno di vita). Ci riprovo: io non la accosterei né a Margareth Thatcher, troppo poco sociale, d'accordo? (Attesa vana, idem). Insisto: ma neanche a Indira Gandhi, non veniva da un quartiere di periferia, era l'unica figlia del premier indiano Nehru. (Zero, tutto morto). Gioco la carta poco professionale, faccio leva sulla curiosità femminile: avrei in mente un'altra donna, la paragonerei a... (Eccola!) "A?". Se dico che potrà essere la nostra Golda Meir, e non alludo all'aspetto fisico, aveva 70 anni quando è diventata nel 1969 la prima donna premier di Israele...? "No di certo, è fica!". Ecco, sarà la nostra Golda Meir. Le chiedo: posso usare questa frase nell'articolo? "Beh, se lo ...

