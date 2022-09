“A leccare fondoschiena, poveretto”. Pesantissimo scontro tra Mario Giordano e David Parenzo (Di martedì 27 settembre 2022) La vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni del 25 settembre scorso sta generando grandissima esultanza e anche accese critiche e discussioni a livello nazionale ed internazionale. Ovviamente in televisione, radio e online non si parla d’altro, lo scontro è sempre in agguato, com’è stato, in queste ore, tra David Parenzo e Mario Giordano. Il provocatore della situazione, che ha determinato lo scontro che adesso chiunque sta commentando in rete, è stato il conduttore radiofonico de La Zanzara David Parenzo. Come anticipato, di mezzo c’era Giorgia Meloni ed il governo appena eletto. “Ora di cosa ti occuperai?”, ha cominciato rivolgendosi direttamente a Mario Giordano. Nuovo scontro tra ... Leggi su tuttivip (Di martedì 27 settembre 2022) La vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni del 25 settembre scorso sta generando grandissima esultanza e anche accese critiche e discussioni a livello nazionale ed internazionale. Ovviamente in televisione, radio e online non si parla d’altro, loè sempre in agguato, com’è stato, in queste ore, tra. Il provocatore della situazione, che ha determinato loche adesso chiunque sta commentando in rete, è stato il conduttore radiofonico de La Zanzara. Come anticipato, di mezzo c’era Giorgia Meloni ed il governo appena eletto. “Ora di cosa ti occuperai?”, ha cominciato rivolgendosi direttamente a. Nuovotra ...

