Wta 250 Tallinn 2022: montepremi e prize money (Di lunedì 26 settembre 2022) Il montepremi ed il prize money del torneo Wta 250 di Tallinn 2022 sui campi veloci indoor della capitale estone. Nuovo appuntamento per il circuito femminile, che deve fare i conti con la cancellazione dei tornei in Cina per il terzo anno consecutivo e quindi sposta il suo focus su altri mercati. Anett Kontaveit sarà entusiasta di poter giocare un torneo davanti al suo pubblico, ma il campo partecipanti è di assoluto livello, con ben otto top trenta. Il prize money totale dell’evento corrisponde a 251,750 dollari con 280 punti del ranking femminile per la vincitrice. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro del Wta 250 di Tallinn 2022 e dei punti valevoli per la classifica. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Iled ildel torneo Wta 250 disui campi veloci indoor della capitale estone. Nuovo appuntamento per il circuito femminile, che deve fare i conti con la cancellazione dei tornei in Cina per il terzo anno consecutivo e quindi sposta il suo focus su altri mercati. Anett Kontaveit sarà entusiasta di poter giocare un torneo davanti al suo pubblico, ma il campo partecipanti è di assoluto livello, con ben otto top trenta. Iltotale dell’evento corrisponde a 251,750 dollari con 280 punti del ranking femminile per la vincitrice. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro del Wta 250 die dei punti valevoli per la classifica. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA ...

LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv per Kostyuk ???? vs Pera ????, primo turno del Wta 250 di Tallinn - livetennisit : WTA 250 Parma e Tallinn: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE) - Typhlax : This week #tennis: 3 ATP 250 Seoul Tel Aviv Sofia 2 WTA 250 Tallinn Parma #wta #atp - MMoretti24 : ???? Titoli ATP/WTA nel 2022: • Trevisan (1) [?? Rabat, 250] • Berrettini (6) [?? Stoccarda, 250] • Berrettini (7) [??… - oktennis : Ekaterina #Alexandrova è la nuova campionessa del WTA 250 di Seoul, in Corea del Sud, dopo aver battuto in finale A… -