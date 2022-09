Verissimo, Giulia e Silvia Provvedi parlano della morte del padre: “È stato uno shock, quando l’abbiamo sentito faceva fatica a respirare” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Lui avrebbe voluto che continuassimo la nostra vita più forti di prima”. Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, Giulia e Silvia Provvedi hanno raccontato la scomparsa del padre, che ha avuto un infarto mentre era in videochiamata con loro. “l’abbiamo sentito verso mezzanotte e un quarto, faceva fatica a respirare e abbiamo chiamato subito i soccorsi – hanno spiegato le sorelle –. Nel frattempo, però, papà ha perso conoscenza ed è caduto dalla sedia”. Un grave lutto, che ha sconvolto l’intera famiglia: “Io mi sono messa in macchina e sono partita da Milano per Modena – ha confessato Giulia – Abbiamo voluto che lasciassero papà in casa per la notte, perché mamma voleva salutarlo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) “Lui avrebbe voluto che continuassimo la nostra vita più forti di prima”. Ospiti diToffanin ahanno raccontato la scomparsa del, che ha avuto un infarto mentre era in videochiamata con loro. “verso mezzanotte e un quarto,e abbiamo chiamato subito i soccorsi – hanno spiegato le sorelle –. Nel frattempo, però, papà ha perso conoscenza ed è caduto dalla sedia”. Un grave lutto, che ha sconvolto l’intera famiglia: “Io mi sono messa in macchina e sono partita da Milano per Modena – ha confessato– Abbiamo voluto che lasciassero papà in casa per la notte, perché mamma voleva salutarlo per ...

