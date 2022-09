Un ricordo di Gianfranco Spadaccia | leader radicale nei momenti più decisivi

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 settembre 2022) Conoscevodal 1955, anno in cui lui ventenne e io sedicenne ci sedemmo accanto a una assemblea della Associazione italiana per la libertà della cultura di Silone e Chiaromonte. Ne facevamo tutti e due parte, e subito stabilimmo un’amicizia che è andata avanti per settanta anni: io che venivo dalla provincia fui ammaestrato dal fratello maggiore che mi istruì sulla nostra rete politica e culturale che era attiva a Roma: Movimento federalista europeo di Spinelli, Unione goliardica italiana di cui lui era responsabile per Roma, Associazione italiana per l’Educazione demografica di Luigi De Marchi, e Unione dei circoli del cinema. A novembre entrambi firmammo il manifesto costitutivo del nuovo Partitodei liberali e democratici italiani,proveniente dai socialdemocratici, io dalla sinistra della Gioventù ...