Ultime Notizie – Elezioni 2022 | chi vince Meloni e chi perde Letta e Salvini

(Di lunedì 26 settembre 2022) Questa volta le attese della vigilia vengono sostanzialmente rispettate. Con un dato innegabile e senza discussioni:la vincitrice delleèuna sola, Giorgia, che porta il centrodestra al governo e con una maggioranza larga sia alla Camera sia al Senato. Levanno cercate all’interno della coalizione guidata da Fratelli d’Italia, con il ridimensionamento sostanziale della Lega, e fuori dalla maggioranza, con il crollo del Pd sotto il 20%, la rinascita dei Cinquestelle di Giuseppe Conte e il Terzo Polo che non riesce a frenare la corsa del centrodestra, come era nelle ambizioni dichiarate da Carlo Calenda, ma conquista uno spazio di manovra rilevante. L’analisi dei numeri, quando ancora è in corso lo spoglio e i risultati non sono definitivi, dice che l’Italia ha cambiato radicalmente strada. ...