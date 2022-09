Tuchel alla Juventus? Tutta la verità e i dettagli (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo il sorprendente esonero da parte del Chelsea, la Juventus ha puntato Thomas Tuchel come papabile sostituto di Allegri, ma le intenzioni del tedesco sembrerebbero allontanare questa ipotesi. Visto il deludente rendimento in questo inizio di stagione sia in campionato che in Champions, le voci riguardo un possibile cambio sulla panchina dei bianconeri davano l’allenatore tedesco come candidato preferito dalla dirigenza bianconera. Tuchel Juventus Bayern Monaco Al momento, però, la dirigenza della Vecchia Signora avrebbe deciso di confermare la propria fiducia al tecnico livornese, soprattutto a causa degli elevati costi che comporterebbe un suo esonero e l’ingaggio di un sostituto del calibro dell’ex PSG. Inoltre, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo il sorprendente esonero da parte del Chelsea, laha puntato Thomascome papabile sostituto di Allegri, ma le intenzioni del tedesco sembrerebbero allontanare questa ipotesi. Visto il deludente rendimento in questo inizio di stagione sia in campionato che in Champions, le voci riguardo un possibile cambio sulla panchina dei bianconeri davano l’allenatore tedesco come candidato preferito ddirigenza bianconera.Bayern Monaco Al momento, però, la dirigenza della Vecchia Signora avrebbe deciso di confermare la propria fiducia al tecnico livornese, soprattutto a causa degli elevati costi che comporterebbe un suo esonero e l’ingaggio di un sostituto del calibro dell’ex PSG. Inoltre, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, ...

