Russia, sparatoria in una scuola: 13 morti, tra cui 7 bambini. L’aggressore si è suicidato (Di lunedì 26 settembre 2022) L’attentatore faceva parte di un’organizzazione neofascista, ha detto il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov. Successivamente, l’uomo si sarebbe suicidato Leggi su corriere (Di lunedì 26 settembre 2022) L’attentatore faceva parte di un’organizzazione neofascista, ha detto il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov. Successivamente, l’uomo si sarebbe

avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: E' salito a 13 il numero delle vittime della sparatoria in una scuola di Izhevskn nella Russia centrale: 7 bambini sono r… - SartoriEle1967 : RT @BreakingItalyNe: RUSSIA: Sparatoria nella scuola n. 88 a Izhevsk nella regione dell'Udmurtia: 14 morti tra cui 9 bambini e il sospetto… - marchess88 : Si vocifera che #Putin vuole negoziare con #Kiev ma dá la cittadinanza a #Snowden e in Russia 17 morti in una spara… - Marchess86 : Si dice che #Putin vuole negoziare con #Kiev ma dá la cittadinanza a #Snowden e in Russia 17 morti in una sparatori… - Eddie_Poker : Russia, sparatoria in una scuola: 14 morti tra cui 7 bambini | Si segue pista neonazista -