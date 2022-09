Renato Zero parcheggia sulle strisce e poi cade sul marciapiede: fan preoccupati per la salute del cantante (Di lunedì 26 settembre 2022) Il celebre cantante, dopo aver parcheggiato il suo Hummer nero sulle strisce pedonali, attraversa la strada ma subito inciampa sul marciapiede. Renato si rialza, dolorante, ma parrebbe star bene. Leggi su spettacoli.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Il celebre, dopo averto il suo Hummer neropedonali, attraversa la strada ma subito inciampa sulsi rialza, dolorante, ma parrebbe star bene.

lincedibeozia : RT @duca86: “VOTATE LA MERDA CHE SIETE” Renato Zero unica vera opposizione in Italia. #ElezioniPolitiche2022 - vibeney : RT @duca86: “VOTATE LA MERDA CHE SIETE” Renato Zero unica vera opposizione in Italia. #ElezioniPolitiche2022 - duca86 : “VOTATE LA MERDA CHE SIETE” Renato Zero unica vera opposizione in Italia. #ElezioniPolitiche2022 - NinettaOrlando : @twitlalla Ricordati che la musica poi dobbiamo ascoltare un po' per uno quella che ci piace. E noi amiamo molto la… - michelangolo43 : Giorgia Meloni, Renato Zero fuori controllo: 'Votate la m... che siete' -