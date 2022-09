Per chi brucia quella fiamma (Di lunedì 26 settembre 2022) Non sarà un ritorno del fascismo-regime ma il fondamento antifascista della repubblica nata dalla resistenza vacilla. E il successo di Fratelli d’Italia da un lato, e del Movimento 5 stelle dall’altro, dimostra che l’alternanza di tecnocrazia e populismo è tutt’altro che archiviata. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 26 settembre 2022) Non sarà un ritorno del fascismo-regime ma il fondamento antifascista della repubblica nata dalla resistenza vacilla. E il successo di Fratelli d’Italia da un lato, e del Movimento 5 stelle dall’altro, dimostra che l’alternanza di tecnocrazia e populismo è tutt’altro che archiviata. Leggi

heather_parisi : Dear Italians, oggi non è tempo di cicale ma di formiche. Non lasciate che altri decidano x voi. Andate a votare. P… - borghi_claudio : Sono stato eletto Senatore della Repubblica per la Toscana. Dedico questa elezione ai militanti della Lega Toscana… - BelpietroTweet : Questa domenica il Pd non gioca per vincere, ma per sabotare chi vince. I sondaggi, per quanto possano sbagliare, e… - GhostinErica : RT @jemenfousoui: Detto questo spero abbiate votato, chi può, rifuggendo da quella favoletta mal raccontata del voto utile e pensando a com… - dolores20943592 : RT @FrancescoRomi13: Quella simpaticona della Serracchiani PD ha detto che oggi è una giornata triste per il paese. Ma imparassero un po’ d… -