Ospedale di Benevento | Concorso per 2 Dirigenti Medici

L'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Dirigente Medico in disciplina di Medicina interna. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso Si comunica che con deliberazione n. 191 del 22 aprile 2022 é indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di Medicina interna. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile all'indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/ - scade il trentesimo giorno successivo alla data di ...

