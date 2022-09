Olivera senza barriere: "Mi piace attaccare e supportare i compagni" (Di lunedì 26 settembre 2022) Mathias Olivera è impegnato con l' Uruguay nelle ultime amichevoli prima del Mondiale in Qatar. Una trasferta che lo distoglie parzialmente dal Napoli , in cui è entrato in punta di piedi e in cui sta ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 settembre 2022) Mathiasè impegnato con l' Uruguay nelle ultime amichevoli prima del Mondiale in Qatar. Una trasferta che lo distoglie parzialmente dal Napoli , in cui è entrato in punta di piedi e in cui sta ...

CalcioIraniano : #IranUruguay 0:0 44' Occasionissima per l'Uruguay ?? Ci prova Mathias Olivera ???? dopo aver perforato la retroguardia… - Yavonz15 : Zielinski, torna a splendere, il nuovo regista offensivo, che non sa passare solo a Mario Rui. Elmas, per fortuna… - thelumpur : Pagelle #MilanNapoli Elmas: sv Entra solo per gestire, lo fa con ordine. Ndombele: sv Anche lui entra bene, vince… -